Klaus Eberhartingers Bühnensturz lässt EAV-Konzerte wackeln

"Derzeit können wir noch nicht sagen, ob Klaus zu den letzten Konzerten der Tour wieder fit sein wird, denn Rippen-Frakturen benötigen 4-6 Wochen um vollständig auszuheilen", so Spitzer. "Wir hoffen aber, dass wir die Termine Gmunden am 10. September, Linz am 11.September, Salzburg III am 12. September und den endgültigen Abschied am 14.September spielen können und Mr. Everhurtinger bis dahin wieder gesund und frei von Schmerzen ist. Seine Gesundheit hat natürlich oberste Priorität."



"Es ist zu früh, etwas zu sagen", lässt Eberhartinger aus dem Krankenhaus ausrichten. Niemand möchte Konzerte absagen, oder gar das epochale, seit Monaten ausverkaufte Finale in der Wiener Stadthalle verschieben. Denn ebendort soll der große Abschied gefilmt werden. Dazu wird am 29. November (jetzt bereits vorbestellbar) ein umfangreiches Buch mit EAV-Anekdoten und Bildern, Blu-Ray, DVD und Live-Best-Of-CD erscheinen.