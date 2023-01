Kitz Legends Night: Ivica Kostelic als Rockstar und Ehrung für Didier Cuche

"Das Wichtigste ist, seine eigenen Grenzen genau zu kennen, aber auch die Grenzen dieser Strecke", erinnerte sich Cuche 2020 in einem Spiegel-Interview an die Streif. Er hat das große Glück gehabt, dort nie zu stürzen, hat das Rennen sogar mal mit einer angebrochenen Rippe gewonnen und trotzdem ist er der Meinung: "Gleich vom Start weg geht es in die Hölle."

Einen höllischen Rummel gibt’s vor Ort auch immer um seine Person. Die Fans wollen Selfies und Autogramme, was der berühmte Schweizer bereitwillig erfüllt.

Bei seiner Ehrung mit dabei: Ski-Kaiser Franz Klammer, Volksrock ’n’ Roller Andreas Gabalier, ORF-Moderator Rainer Pariasek, Beatle-Ex Heather Mills, die ehemalige Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch und ihr Ehemann Marcus .