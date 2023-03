"Ich muss noch mehr Gewicht verlieren, um mich operieren zu lassen. Im Juli könnte es etwas werden. Ich will wieder fit und gesund sein", erzählt sie. Aufgrund der Geldsorgen lebt sie gemeinsam mit ihrem erwachsenen Sohn Oscar in einer kleinen Wohnung auf Mallorca. "Das ist aber relativ normal in Spanien", kann sie der Wohnsituation auch etwas Positives abgewinnen.

Außerdem sammelten ihre Fans für jeden der drei Kinderdarsteller jeweils etwa 10.000 Euro. "Das war so lieb und hat mir sehr geholfen. Es ist gut, Geld zu haben, um zu leben. Alles ist so teuer heutzutage."

Mit ihren ehemaligen TV-Kollegen ist sie übrigens nach wie vor in Kontakt. "Wir haben eine Whatsapp-Gruppe und vielleicht kommen sie mich im Frühling auf Mallorca besuchen", verrät sie.

Dort weiß übrigens niemand, wer sie ist. "Die Nachbarn haben keine Ahnung, wer ich bin", schmunzelt sie im Gespräch.