Karin Kraml schwingt jetzt im Fernsehen den Kochlöffel

„Trotzdem, Kochen ist und bleibt mein liebstes Hobby. Die Teilnahme bei der Küchenschlacht war eine echte Herausforderung. Nicht so sehr, weil man unter Beobachtung steht. Aber es ist sehr schwierig, ein anspruchsvolles Gericht ohne Vorbereitung innerhalb von 35 Minuten schmackhaft auf den Tisch zu bekommen. Volle Konzentration ist notwendig. Am zweiten Tag hat mich das ganz schön ins Schleudern gebracht. Zur Freude meiner ewig hungrigen Kinder habe ich davor viel üben müssen. Sie sind auch meine strengsten Kritiker“, so Kraml.

"Beim Essen bin ich nicht anders als sonst auch im Leben. Ich bin neugierig, offen für alles Neues, mich ekelt und stresst nichts so leicht, ich liebe die Abwechslung. Es gibt kaum etwas, was ich noch nicht probiert habe. Heute liebe ich das, morgen finde ich etwas anderes noch aufregender. Aber ich bleibe allem treu, was gut ist."