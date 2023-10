Kanzler-Gattin Katharina Nehammer lud zu großer Mode-Charity

Unter dem Motto "Building Bridges" luden Kanzler-Gattin Katharina Nehammer und Designer Atil Kutoglu zu einer Modenschau für den guten Zweck ins Palais Berg am Wiener Schwarzenbergplatz. Der Modeschöpfer präsentierte dort seine Herbst/Winter-Kollektion 2023/24, sowie eine kleine Vorschau auf die Frühjar/Sommer-Kollektion 2024.

"Für mich ist Wien eine der Modehauptstädte der Welt. In Wien habe ich meine Laufbahn als Modedesigner begonnen. Die wunderbare Kunst und Kultur in Wien inspirieren mich immer sehr stark für meine Modekreationen", so Kutoglu.