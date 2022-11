Kampf um Gerechtigkeit: Prominent besetzte "Schächten"-Filmpremiere

Wir begeben uns ins Wien der 1960er-Jahre. Der Holocaust-Überlebende Victor Dessauer (Jeff Wilbusch) will Gerechtigkeit. Seine Mutter und seine Schwester wurden im KZ-Mauthausen ermordet, sein Vater kämpfte jahrelang um die Rückgabe seines Unternehmens. Als einer der NS-Peiniger vor Gericht auch noch freigesprochen wird, verliert Dessauer den Glauben an das Rechtssystem und beschließt, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.

Nachdem "Schächten" (ab 2. Dezember 2022 in den heimischen Kinos zu sehen) schon auf einer Reihe internationaler Festivals erfolgreich gelaufen ist, feierte das Produzenten-Team Katharina und Burkhard Ernst (Cult Film), Thomas Roth, Konstantin Seitz, Klemens Hallmann und Michel Wagner jetzt die Österreich-Premiere im Wiener Gartenbaukino.