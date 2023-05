Kabarettistin Angelika Niedetzky ist verlobt: So stellt sie sich ihre Hochzeit vor

Als Kabarettistin Angelika Niedetzky (44) auf einer Hochzeit den Brautstrauß fängt, beginnt sie, ein Programm über das Heiraten zu schreiben: "Mein schönster Tag". Dass das auch für sie privat bald gültig wird, ahnte sie damals aber noch nicht.

Denn vor einem Jahr lernte Niedetzky ihren heutigen Verlobten Manfred Breitwieser (40), einen Steinmetzmeister, kennengelernt. „Manfred ist in einem Lokal in Wien vor mir niedergekniet. Ein Freund hat ein Handyfoto gemacht, als ich ‚Ja‘ sagte, und Manfred hat davon ein Bild malen lassen. Zum ersten Mal in meinem Leben hat es sich in dieser Sekunde richtig angefühlt", erzählte die Kabarettistin im "Frühstück bei mir" bei Claudia Stöckl auf Ö3.

Geheiratet wird voraussichtlich nächstes Jahr. Von einer konventionellen Hochzeit hält die Kabarettistin aber nichts. "Ich hätte gerne eine besondere Hochzeitstorte. In meinem Programm ist die Torte ein Grabstein und oben steht "Bis dass der Tod uns scheidet" und da sitzen Skelette oben. Sowas finde ich lustig, weil die üblichen Hochzeitstorten find ich irgendwie abgedroschen", lachte sie.