Kabarettist Reinhard Nowaks Tochter ist jetzt Weltmeisterin

FĂĽr Kabarettist und Schauspieler Reinhard Nowak stand jetzt eine Reise in die USA an. Grund dafĂĽr waren aber keine beruflichen Verpflichtungen oder ein Urlaub, sondern seine Tochter Mina (14), die bei den Nachwuchs-Cheerleadern des "Ă–sterreichischen Cheerleading Nationalteam" ist, das bei der Weltmeisterschaft in Orlando antrat.