Kabarettist Josef Hader im Baumarkt: "Eine Horde von stumpfen Menschen"

Kabarettist Josef Hader sagt von sich selbst, dass er gerne daheim ist. Die Quarantäne nutzt er um an seinem neuen Programm zu schreiben.

"Ich mag auch nicht, wenn ständig gesellschaftliche Anlässe sind. Für mich sind sozusagen ideale Zeiten angebrochen. Sogar beruflich. Ich hab sowieso geplant, im Frühjahr an einem neuen Soloprogramm zu schreiben. Das soll erst im Jänner herauskommen, ich hab also keinen Stress. Das mit der Konzentration beim Schreiben haut auch besser hin wegen dem Virus", so Hader im Interview mit "News".

Und er nutzt auch die Zeit um seine Facebook-Fans zu unterhalten. So erzählt er über einen Ausflug in den Baumarkt. "Ich hab geglaubt, ich seh nicht richtig. Eine Horde von stumpfen Menschen, die eh nix brauchen."