Kabarettist Christoph Fälbl hat voll die Krise

„Wann ist man in der Mitte seines Lebens? Wenn man seinen Kindern die neue Freundin nicht vorstellen muss, weil sie eh miteinander in die Schule gegangen sind?“ Kabarettist Christoph Fälbl (52) stellt sich in seinem neuen Programm „ MidlifePause & MenoCrisis“ die wichtigen Lebensfragen eines Mannes im mittleren Alter. Warum die Füße zum Sockenanziehen so weit weg sind, warum man auf einmal komische Geräusche - und noch komischere Gesichter - beim Niedersetzen und Aufstehen macht, warum man(n) zum Hypochonder wird und und und.

Mit Witz und Charme bringt er die typischen Problemchen des fortschreitenden Alters auf den Punkt und kann dabei auch über sich selbst lachen. Fälbls Bedürfnis, den Stufen des Lebens zu entfliehen, sich auf eine Harley zu setzen und einfach weg zu fahren, kennen viele. Mit seinem neuesten Programm vermittelt der Kabarettist aber: Einfach mit Humor nehmen - das macht das Älterwerden leichter.