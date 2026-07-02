Jungbauernkalender: So sexy kann das Landleben sein
Jahr für Jahr werfen sich Jungbäuerinnen und Jungbauern in freizügige Posen für den Jungbauernkalender. Heuer hat man die Region rund um die Therme Loipersdorf zum Fotografieren der Sujets gewählt.
„Mit einem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Sexappeal rückt der Jungbauernkalender die junge Landwirtschaft ins Rampenlicht. Er beweist, dass die Menschen, die täglich für unsere hochwertigen Lebensmittel sorgen, nicht nur anpacken können, sondern auch absolut reizvoll und modern sind“, so Projektleiter Philipp Knefz.
Making-of-Fotos:
Shooting Jungbauernkalender
Andreas Schöffmann aus Kärnten
Shooting Jungbauernkalender
Vito Benito Pfeiffer aus Deutschland
Shooting Jungbauernkalender
Farina Gramsch aus Deutschland
Shooting Jungbauernkalender
Peter Haunholter aus Tirol
Shooting Jungbauernkalender
Anna Lena Karstl aus Tirol
Shooting Jungbauernkalender
Jakob Zwanzger aus der Steiermark
Shooting Jungbauernkalender
Christian Kronberger aus Oberösterreich
Shooting Jungbauernkalender
Alissia Wilke aus Deutschland
Shooting Jungbauernkalender
Annika Bschorr aus Deutschland
Shooting Jungbauernkalender
Andreas Huber aus dem Burgenland
Shooting Jungbauernkalender
Sabrina Schneider aus der Steiermark
Shooting Jungbauernkalender
Nora Grasmuck aus der Steiermark
Shooting Jungbauernkalender
Christoph Vötsch aus der Steiermark
Shooting Jungbauernkalender
Simon Kaiblinger aus Oberösterreich
Shooting Jungbauernkalender
Chiara Böckl aus Niederösterreich
Shooting Jungbauernkalender
Peter Rauscher aus Deutschland
Shooting Jungbauernkalender
Falk Meiners aus Deutschland
Fotografiert wurde etwa in einem Schafstall, auf einem Jagdhochsitz, in einer Buschenschank, sowie vor Bienenstöcken.
Der Kalender wird dann im Oktober auf der Kaiser Wiesn in Wien enthüllt.
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