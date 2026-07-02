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Jungbauernkalender: So sexy kann das Landleben sein

Der Kalender für das Jahr 2027 wurde jetzt rund um die Therme Loipersdorf fotografiert.
02.07.2026, 15:51

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Mann mit Huhn und Eierkorb

Jahr für Jahr werfen sich Jungbäuerinnen und Jungbauern in freizügige Posen für den Jungbauernkalender. Heuer hat man die Region rund um die Therme Loipersdorf zum Fotografieren der Sujets gewählt.

„Mit einem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Sexappeal rückt der Jungbauernkalender die junge Landwirtschaft ins Rampenlicht. Er beweist, dass die Menschen, die täglich für unsere hochwertigen Lebensmittel sorgen, nicht nur anpacken können, sondern auch absolut reizvoll und modern sind“, so Projektleiter Philipp Knefz.

Making-of-Fotos:

Ein oberkörperfreier Mann lächelt, während ein Huhn auf seiner Schulter sitzt und er ein weiteres in der Hand hält.

Shooting Jungbauernkalender

Andreas Schöffmann aus Kärnten

Ein oberkörperfreier Mann lehnt in Lederhose am Gebälk

Shooting Jungbauernkalender

Vito Benito Pfeiffer aus Deutschland

Eine Frau im BH öffnet ihre Bluse

Shooting Jungbauernkalender

Farina Gramsch aus Deutschland

Ein oberkörperfreier Mann sitz in einem See an einem Felsen

Shooting Jungbauernkalender

Peter Haunholter aus Tirol

Eine Frau in einem schwarzen Body steht vor einem Traktor

Shooting Jungbauernkalender

Anna Lena Karstl aus Tirol

Ein oberkörperfreier Mann posiert mit Schweinen

Shooting Jungbauernkalender

Jakob Zwanzger aus der Steiermark

Ein oberkörperfreier Mann schultert eine Bierkiste

Shooting Jungbauernkalender

Christian Kronberger aus Oberösterreich

Eine Frau in Unterwäsche steht in einem Stall

Shooting Jungbauernkalender

Alissia Wilke aus Deutschland

Eine Frau in Unterwäsche spritzt sich mit dem Gartenschlauch ab

Shooting Jungbauernkalender

Annika Bschorr aus Deutschland

Ein oberkörperfreier Mann posiert vor einem Traktor

Shooting Jungbauernkalender

Andreas Huber aus dem Burgenland

Eine Frau in Unterwäsche sitzt auf einem Heuballen. Neben ihr sind Küken.

Shooting Jungbauernkalender

Sabrina Schneider aus der Steiermark

Eine Frau in Unterwäsche steht in einem Weingarten

Shooting Jungbauernkalender

Nora Grasmuck aus der Steiermark

Ein oberkörperfreier Mann hat ein Lamm um seine Schultern gelegt

Shooting Jungbauernkalender

Christoph Vötsch aus der Steiermark

Ein oberkörperfreier Mann macht die Denkerpose

Shooting Jungbauernkalender

Simon Kaiblinger aus Oberösterreich

Eine Frau in Unterwäsche hält ein Jagdgewehr und posiert vor einem Auto

Shooting Jungbauernkalender

Chiara Böckl aus Niederösterreich

Ein oberkörperfreier Mann posiert mit Fernglas im Wald

Shooting Jungbauernkalender

Peter Rauscher aus Deutschland

Ein oberkörperfreier Mann posiert zwischen Hühnern

Shooting Jungbauernkalender

Falk Meiners aus Deutschland

Fotografiert wurde etwa in einem Schafstall, auf einem Jagdhochsitz, in einer Buschenschank, sowie vor Bienenstöcken.

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Der Kalender wird dann im Oktober auf der Kaiser Wiesn in Wien enthüllt.

kurier.at, SW  | 

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