Jungbauernkalender: So sexy kann das Landleben sein

Jahr für Jahr werfen sich Jungbäuerinnen und Jungbauern in freizügige Posen für den Jungbauernkalender. Heuer hat man die Region rund um die Therme Loipersdorf zum Fotografieren der Sujets gewählt.

„Mit einem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Sexappeal rückt der Jungbauernkalender die junge Landwirtschaft ins Rampenlicht. Er beweist, dass die Menschen, die täglich für unsere hochwertigen Lebensmittel sorgen, nicht nur anpacken können, sondern auch absolut reizvoll und modern sind“, so Projektleiter Philipp Knefz.

Making-of-Fotos: