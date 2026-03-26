Josh über Depression: "Ich war schon lange nicht mehr grundlos traurig"

Der Musiker Josh. hat das neue Album "Wer singt dann Lieder für dich?" am Start und darauf sind auch wieder fröhliche Songs zu finden. Denn für einige Zeit konnte Josh. keine Freude mehr an der Musik empfinden und kämpfte mit Burnout und Depressionen.

"Wenn man zu Depressionen neigt, wird es nicht den Tag geben, an dem es für immer weg ist. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich war schon lange nicht mehr grundlos traurig. Aber wer ist denn jeden Tag glücklich? Geht ja gar nicht. Aber wenn man einfach dasitzt und keine Ahnung hat, warum man jetzt unfassbar am Ende ist, das ist komisch und da bin ich drüber hinweg", erzählte er jetzt in "Walek wandert" (Sonntag, ab 9 Uhr auf Ö3).

Mittlerweile habe er auch Wege gefunden, damit umzugehen: "Also bei mir zum Beispiel, eines der einfachsten Werkzeuge ist nicht saufen. Ganz simpel."