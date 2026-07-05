Hohe Auszeichnung: Mikl-Leitner ehrt Weltstar Elīna Garanča

Erstmals begeisterte der lettische Opernstar Elīna Garanča ihr „Klassik unter Sternen“-Publikum vor der eindrucksvollen Kulisse des Wolkenturms in Grafenegg.

„Es sind uns wirklich sehr viele Leute von Göttweig hierher treu gefolgt“, freute sich Garanča im KURIER-Gespräch.

„Wir könnten hier anders wachsen, es gibt Räume, die wir neu bespielen können. Das ist auch ein Wunsch von mir, mit Raiffeisen und allen Beteiligten, hier eine Plattform für junge Menschen aufzubauen. Vielleicht eine Akademie oder Masterklassen. Ich hoffe darauf.“