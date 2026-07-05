Hohe Auszeichnung: Mikl-Leitner ehrt Weltstar Elīna Garanča
Erstmals begeisterte der lettische Opernstar Elīna Garanča ihr „Klassik unter Sternen“-Publikum vor der eindrucksvollen Kulisse des Wolkenturms in Grafenegg.
„Es sind uns wirklich sehr viele Leute von Göttweig hierher treu gefolgt“, freute sich Garanča im KURIER-Gespräch.
„Wir könnten hier anders wachsen, es gibt Räume, die wir neu bespielen können. Das ist auch ein Wunsch von mir, mit Raiffeisen und allen Beteiligten, hier eine Plattform für junge Menschen aufzubauen. Vielleicht eine Akademie oder Masterklassen. Ich hoffe darauf.“
Jedenfalls wurde der große Opernstar von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich bedacht.
Den Orden könne man auch gut auf dem Opernball tragen, wie Mikl-Leitner schmunzelnd anmerkte.
Und Dirigent Karl Mark Chichon wurde vom Obmann der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien Erwin Hameseder mit der Raiffeisen-NÖ-Wien-Anerkennungsmünze in Gold ausgezeichnet.
Aufregend war es auch für ORF-Kulturexpertin Teresa Vogl, sie sprang nämlich kurzfristig für die leider erkrankte Barbara Rett ein. „Ich bin schon länger mit Elīna Garanča durch die Arbeit verbunden und es ist wunderschön hier. Und ich wünsche natürlich Barbara Rett gute Besserung!“
Dabei: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Raiffeisen-NÖ-Wien-Generaldirektor Martin Hauer und viele mehr.
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