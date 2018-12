Jessica Schaffler, eine Steirerin im "The Voice"-Finale

Steirerblut ist kein Himbeersaft, das bewies jetzt die 17-jährige Steirerin aus Mortantsch im Bezirk Weiz. Bei der deutschen Castingshow "The Voice of Germany" stellte sie jetzt im Halbfinale ihr großes gesangliches Talent unter Beweis. Mit ihrer Version des neuen Avril Lavigne-Songs "Head Above Water" konnte sie das Publikum überzeugen!