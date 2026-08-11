Jazz Gitti erhielt Ehrenplakette des Landes Niederösterreich

Jazz Gitti hat die Ehrenplakette des Landes Niederösterreich erhalten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überreichte die Auszeichnung am Montag an die Sängerin, die in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) wohnt. Die Landeschefin bezeichnete Jazz Gitti laut Aussendung als „ein echtes Original, eine große Entertainerin und vor allem eine Kämpferin, die niemals aufgibt“. 2016 war ihr das Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen worden.

Krebsdiagnose

Martha Butbul, besser bekannt als Jazz Gitti, „steht aber nicht nur für Lebensfreude, sondern auch dafür, sich auch in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen zu lassen“, betonte Mikl-Leitner laut Aussendung von Dienstag. Das beweise sie gerade nach ihrer Krebsdiagnose einmal mehr. Wie schon oft sei sie aufgestanden, habe weitergemacht und dabei nie den Humor verloren. „Genau das macht sie zu einer außergewöhnlichen Künstlerin und zu einem Vorbild für viele Menschen“, meinte die Landeschefin.