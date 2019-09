"James Bond" Daniel Craig kommt nach Ebreichsdorf

2015 war Hollywoodstar Daniel Craig schon in Österreich und drehte den Bond-Streifen "Spectre" in Altaussee, Sölden und Obertilliach (Osttiroler Gailtal). Jetzt steht er zwar in Italien für sein letztes 007-Abenteuer vor der Kamera, wird aber morgen, Sonntag, einen Abstecher nach Ebreichsdorf (NÖ) machen.

Wie der Veranstalter gegenüber dem KURIER bestätigte, wird Craig nämlich beim 151. Galopper-Derby dabeisein. Neben 128 Pferden gibt es heuer auch noch ein ganz besonderes Highlight. Das Kamel-Rennen über 800 m, das erstmals stattfindet. Und für genau dieses konnte der Mann in der Agentenrolle gewonnen werden. Craig wird nämlich die Siegerehrung vornehmen.