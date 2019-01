Jägerball: Manch hohes Tier im Revier

Wie vermutete Fürst Otto von Bismarck (1815–1898) angeblich schon trefflich: „Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd.“ Damit meinte er wohl die berühmt-berüchtigten kleinen oder größeren Übertreibungen, die so mancher Weidmann (und auch -frau) gern erzählt. „Ein bisserl Jägerlatein ist bei Jägern ja immer dabei. Ich bin zwar keiner, aber dafür habe ich in ,echtem‘ Latein maturiert. Si tacuisses, kann ich da nur sagen “, lachte Staatsopernbariton Clemens Unterreiner, dessen Großvater einst in der Obersteiermark Oberforstdirektor war. Im „Freischütz“ gab er übrigens selbst mal den Oberförster und für den Jägerballwein fungiert er heuer als Pate.