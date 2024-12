Italo-Sänger Eros Ramazzotti adelt Ball der Wiener Wirtschaft

Am 24. Jänner wird der italienische Schmusesänger in der Wiener Hofburg singen.

Beim Ball der Wiener Wirtschaft, der am 24. Jänner in der Wiener Hofburg stattfinden wird, kann diesmal nicht nur getanzt, sondern auch schön geschunkelt werden. Denn Italo-Sänger Eros Ramazzotti wird dort einen Auftritt haben und Hits wie "Un Emozione Per Sempre" und "La Cosas Mas Bella" erklingen lassen.

"Breaking News: Wir haben Eros Ramazzotti für euch in die Hofburg geholt", kündigte der Veranstalter am Freitag via Facebook an.

Der Ball der Wiener Wirtschaft ist übrigens bekannt für seine musikalischen Stargäste. In den letzten Jahren traten etwa Anastacia, Ronan Keating oder Umberto Tozzi auf. Ramazzotti selbst kommt immer wieder mal gerne zu Veranstaltungen nach Wien. So besuchte er etwa auch schon die "Women of the Year"-Gala, wo er mit der Trophäe als "Man of the Year" bedacht wurde.