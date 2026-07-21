Mit deutlichen Worten hat Schlagersängerin Isi Glück („Ich schieß mich weg“) auf einen mutmaßlichen Becherwurf bei einem Auftritt in Wien reagiert. Ein Video soll zeigen, wie ein Festivalbesucher einen Plastikbecher in Richtung Bühne wirft.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video-Post reagiert die Sängerin während ihres Auftritts sichtlich verärgert. „Den Becherwerfer da vorhin? Richtig asozial“, sagte die 35-Jährige. Ihr Kameramann habe den Vorfall gefilmt und möglicherweise den Werfer erfasst. Außerdem soll ein Zuschauer im vorderen Bereich von dem Becher am Kopf getroffen worden sein, wie Glück in dem Video sagt.