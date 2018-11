Intime Geständnisse: Was Promis so richtig glücklich macht!

So ähnlich sieht das auch die ehemalige Opernball-Organisatorin Desirée Treichl-Stürgkh. „Glück ist für mich ein kurzer Moment, in den mein Herz hüpft. Vor Freude, vor Zufriedenheit oder in jenen kurzen Momenten, in denen ich mein Leben intensiv reflektieren kann und dabei große Dankbarkeit empfinde, die mich wiederum glücklich macht. Oder wie es Schopenhauer ausdrückt: ,Das Glück gehört denen, die sich selbst genügen. Denn alle äußeren Quellen des Glückes und Genusses sind, ihrer Natur nach, höchst unsicher, misslich, vergänglich und dem Zufall unterworfen.' Ähnlich verhält es sich mit den ,priceless moments' in meinem Leben: Es gab und gibt so viele!", so Treichl-Stürkh.