Inspector Barnaby (fast) geheim in Wien

"UN-BE-LIE-VABLE! Meeting Inspector Barnaby in Vienna!", postete Franz Schubert, Musiker und Künstlerischer Leiter des Café Korb, auf Facebook. Er traf den smarten Briten zufällig in der Wipplinger Straße und hat ihn natürlich auch gleich ins beliebte Kultcafé eingeladen. "Er macht hier Urlaub mit seiner Familie und hat versprochen, dass er mich in den nächsten Tagen im Korb besuchen wird", so Schubert.