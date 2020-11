Ingrid Riegler (70): Die schweren Schicksalsschläge der Ex-ORF-„Kindertante“

Ingrid Riegler begann zu lernen. Mit Disziplin und der Kompetenz eigener schmerzlicher Erfahrungen. Rheuma, Arthritis, Depressionen – sie nahm Psychopharmaka „wie Zuckerln“. Aus „reinem Egoismus“ wandte sie sich der Gesundheit zu. Für Tochter Nina und Schwiegersohn Martin ist sie glühendes Testimonial für die Nahrungsergänzungslinie „Vabo-n“. Sie nennt es „flüssige Intelligenz“ und ist überzeugt: „Jungsein ist keine Frage des Alters.“

„Übrigens“, so Riegler (ein „glücklicher Single“) am Ende des Gesprächs ganz beiläufig, „nimm dir nix für den 18. November 2050 vor.“ – „Ingrid! Da bin ich, wenn ich’s überhaupt erleb’, 93!“ – „Na, und? Stört mich nicht. Ich werde an diesem Tag 100 und hätt’ dich gern dabei – also dann, 18. 11. 2050, 13 Uhr bei mir.“