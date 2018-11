Hüttengaudi mitten in Wien: Auch Promis mögen's zünftig

Ausgehtipp: Après-Ski und alpine Hüttengaudi

In Kooperation mit der Bettel-Alm ist von Donnerstag bis Samstag für Hüttengaudi und Partystimmung gesorgt. „Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd“ heißt es, wenn legendäre DJs der Bettel-Alm in den verschiedenen Almen die Menge zum Kochen und Feiern bringen. Ab 22 Uhr werden an allen drei Tagen Live-Acts performen: Die Sumpfkröten, Wiener Wahnsinn, Die Wilden Kaiser und DJ Ötzi werden den Après-Ski-Gästen in der Marx Halle ordentlich einheizen.

Zahlreiche Promis wie Top-Winzer Leo Hillinger, Ex-Thai-Boxer Fadi Merza, Puls4-Beauty Johanna Setzer oder Wiens Alt-Bürgermeister haben sich schon mal vorab zünftig in Pose geworfen und sich fesch in Lederhose und Dirndl geschmissen.