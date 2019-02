Hubertus Hohenlohe: Ehe und neue Projekte zum 60er

Der fünfsprachige Weltbürger Hohenlohe (mit Wohnadressen in Mexiko, Wien, Cortina, Marbella, Ronda und St. Moritz) hat noch immer ein „nicht komplett kompatibles Verhältnis“ zur schillernden Mama Ira, die 1955 (mit 15!) seinen Vater im Rahmen einer 16-tägigen Zeremonie in den Gondeln von Venedig geheiratet hatte. Seine drei, vier Treffen mit der einstigen römischen Filmbeauty und Schmuckdesignerin bewältigt er stets „vorsichtig und mit gekonnter Selbstkontrolle“. Von klein auf entwickelte Hubertus als Verteidigungsstrategie, „meine Talente auszuloten und auszuleben – das ist bis heute mein Elixier. Ich will jetzt aber auch verstärkt meine Träume weitergeben.“

So verblüffte er als Sänger (mit Songs für Falco), als Fotograf (mit großen Ausstellungen in Barcelona, Bologna und Bratislava) und als Weltrekord-Rennläufer (ab Montag in Aare bei seiner 18. Ski-WM).