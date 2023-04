Hubert von Goisern über seine Familie und schwere Zeiten

Aller Anfang ist schwer, heißt es ja und davon kann Musiker Hubert von Goisern (70) ein Lied singen. "In den 80er-Jahren bin ich einmal in Wien zuhause gewesen, hab lange Zeit keine Engagements gehabt und auf einmal war die Kohle komplett weg", erzählt er bei "Walek wandert" (Ostersonntag ab 9 Uhr auf Ö3).

Dennoch machte er aus der Not eine Tugend: "Dann habe ich mir gedacht: ‚Na, ich lasse mir das jetzt nicht von den Umständen aufzwingen, dass ich jetzt nichts zum Essen habe, sondern ich gehe in die Offensive und erkläre das jetzt zur Fastenzeit.‘“ Diese Zeiten sind aber schon lange vorbei.

Am wichtigsten sei Hubert von Goisern seine Familie: "Der größte Hit ist meine Familie – dass die intakt ist, dass wir einander verstehen, miteinander streiten können. Das mit einer Karriere zu verbinden, wo man auch so viel unterwegs ist, über das freue ich mich am meisten."