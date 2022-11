Hubert von Goisern (70): "Hass und Dummheit treffen mich"

Fest steht: 70 ist ein Lercherl für ein Volkslied, ja sogar für einen, der lieber Opinion-Lieder (Achtung, Wortspiel) schreibt und singt, als die volksdümmliche Maultrommel zu schlagen. Schon in ganz jungen Jahren hat diese uralte Seele eher lustvoll vor den Kopf statt Noten-gedrungen ins Horn der Blasmusikkapelle seines Heimatorts gestoßen. Der so widerborstige wie langhaarige Außenseiter in der ländlich-sittlichen Gemeinde Bad Goisern (OÖ) erlernte die Trompete wohl nur, um sie bald endzulagern. Klarinette, Gitarre und die steirische Harmonika von seinem Großvater ließen ihn zur Ein-Mann-Kampf-Combo reifen.

Nach einem (sehr!) guten halben Jahrhundert als immer noch wachsender und wachsamer Weltreisender in Sachen Musik mit Message feiert Hubert Achleitner, als Hubert von Goisern zu grenzüberschreitender Geltung gelangt, am heutigen Donnerstag seinen 70er. Der apa gewährte er aus diesem Anlass ein bemerkenswertes Interview, in dem er "Sucht" und Suche nach dem Staunen ohne Ablaufdatum beschreibt: "Es wäre für mich viel schwerer, immer nur dasselbe zu machen, nur weil es die Leute wollen oder weil’s von Erfolg gekrönt ist. Wenn ich den Kick nicht habe, dass es auch mit Risiko verbunden ist, ist es zu wenig. Es muss Adrenalin dabei sein: Verstehen es die Leute, wollen sie es verstehen, kommen sie immer noch? Genau das brauche ich!"