Hollywoodstar George Clooney kommt im Juni nach Wien

Eigentlich h├Ątte Hollywoodstar George Clooney schon 2020 das "4GAMECHANGERS Festival" in Wien beehren sollen. Corona machte dem aber einen Strich durch die Rechnung.

Wie die Veranstalter jetzt aber verk├╝ndeten, wird es am 30. Juni endlich so weit sein. Der US-Schauspieler wird in die Marx Halle kommen und dort eine Rede halten.

"Herzlichen Dank an das 4GAMECHANGERS Team f├╝r die Einladung zu eurem Festival in Wien", lie├č er im Vorhinein schon einmal ausrichten.

Im Jahr 2016 hat Clooney mit seiner Ehefrau Amal die "Clooney Stiftung" mit dem Ziel gegr├╝ndet, "f├╝r Gerechtigkeit durch Rechenschaftspflicht f├╝r Menschenrechtsverletzungen zu k├Ąmpfen", hei├čt es seitens der Festival-Veranstalter.