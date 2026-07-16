Hollywood in Niederösterreich: „Oppenheimer“-General dreht in Baden
Der heimische Thriller „Knock at 8“ findet mit Hollywoodbeteiligung statt! US-Schauspieler Will Roberts (er spielte im Oscar-prämierten Film „Oppenheimer“ die Rolle des Generals George C. Marshall) ist nämlich dabei.
„Ich war noch nie in Österreich und freue mich riesig darauf. Durch meine deutschen Wurzeln und meine Arbeit an ‚Oppenheimer‘ habe ich eine besondere Verbindung zu dieser Region entwickelt“, so der Mime.
Besonders freut er sich auf die Zusammenarbeit mit Max Fraisl, auch bekannt als Daniel-Craig-James-Bond-Double. Mit ihm verbindet ihn eine lange Freundschaft.
„Man arbeitet im Laufe seiner Karriere mit vielen Menschen zusammen. Doch nur wenige begegnen einem mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit, mit der Max seine Ziele verfolgt“, so Roberts.
Für das Filmprojekt hat er ein klares Ziel: „Ich wünsche mir, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ‚Knock at 8‘ mitfiebern und bestens unterhalten werden. Vor allem aber hoffe ich, dass der Film zeigt, dass großartige Geschichten nicht nur aus Hollywood kommen müssen. Leidenschaft, starke Ideen und engagierte Menschen können überall außergewöhnliches Kino schaffen“, meint der US-Schauspieler.
„‚Knock at 8‘ hat mich sofort überzeugt – wegen des starken Drehbuchs, der spannenden Figur und weil die Geschichte weit mehr ist als ein klassischer Thriller. Sie verbindet Spannung, Geheimnisse und überraschende Wendungen“, so Roberts.
Neben Fraisl und Roberts wirken auch Adriana Zartl und „Bergdoktor“-Star Mark Keller mit. Und Sänger und Songwriter Leo Aberer wird die Filmmusik beisteuern.
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