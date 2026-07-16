Hollywood in Niederösterreich: „Oppenheimer“-General dreht in Baden

Der heimische Thriller „Knock at 8“ findet mit Hollywoodbeteiligung statt! US-Schauspieler Will Roberts (er spielte im Oscar-prämierten Film „Oppenheimer“ die Rolle des Generals George C. Marshall) ist nämlich dabei.

„Ich war noch nie in Österreich und freue mich riesig darauf. Durch meine deutschen Wurzeln und meine Arbeit an ‚Oppenheimer‘ habe ich eine besondere Verbindung zu dieser Region entwickelt“, so der Mime.

Besonders freut er sich auf die Zusammenarbeit mit Max Fraisl, auch bekannt als Daniel-Craig-James-Bond-Double. Mit ihm verbindet ihn eine lange Freundschaft.

„Man arbeitet im Laufe seiner Karriere mit vielen Menschen zusammen. Doch nur wenige begegnen einem mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit, mit der Max seine Ziele verfolgt“, so Roberts.