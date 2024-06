Hochzeit bei ORF-Koch Robert Letz: Er ist jetzt unter der Haube

Von der "Krönung" und dem "Tüpferl am i" sprach PR-Expertin Marion Finger im Mai 2023, als sie dem KURIER vom Heiratsantrag erzählte, den ihr der ORF-Koch Robert Letz im Marchfelderhof machte.

Und jetzt war es soweit, denn die standesamtliche Hochzeit ist geschafft. Anschließend ging es zum Essen in den Marchfelderhof.

"Ich hab damit nicht mehr gerechnet. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich ihm einen Antrag machen soll, hatte aber Angst, dass ich einen Korb bekomme. Aber ich wollte schon noch einmal heiraten", gab die frühere Frau des Sportkommentators Edi Finger jun. (gestorben 2021) an.

Die große Feier findet aber erst am Samstag in den Weinbergen statt. Denn da wird die Hochzeitstafel beim Weingut Wieninger am Wiener Nussberg gedeckt sein.

Außerdem wird Dompfarrer Toni Faber dem frischvermählten Paar einen Segen spenden.

Für die musikalische Umrahmung werden Tony Wegas, Alexandra Reinprecht und Reinwald Kranner sorgen.