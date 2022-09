Hochkarätige Gäste beim Fundraising Dinner in der Albertina

Wiens hochkarätige Kunstliebhaber versammelten sich Dienstagabend in der Wiener Albertina zum alljährlichen Fundraising-Dinner.

Diesmal soll das Werk "Il était une fois le mouton noir" des aufstrebenden, franco-senegalesischen Künstlers Alexandre Diop angekauft werden. 324.300 Euro kamen dafür zusammen.

Diop ist 1995 in Paris geboren, lebt und wirkt aber in Wien. Er greift insbesondere auf Fundstücke zurück, die er in seiner näheren Umgebung findet, und auf seinen "Tableaus bricoleurhaft" arrangiert.

Bei scharf angebratenem Tuna, Filet vom Milchkalb, flambierten und gefrorenem Panna Cotta mit dabei: Siemens-Boss Wolfgang Hesoun und Moderatorin Nadja Mader, Birgit Lauda, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Raiffeisen NÖ-Wien General Michael Höllerer, Künstler Erwin Wurm, KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon und stv. KURIER-Chefredakteur Richard Grasl.

Schauspieler Erwin Steinhauer kam in Begleitung von Galeristin Claudia Suppan und meinte augenzwinkernd: "Wir sind sehr gut befreundet."