Hinterseers haariges Geständnis: "Strähnchen sind schon drinnen"

„Bärig“, sagt Hansi und spricht mit charmantem Kitzbüheler Dialekt. Dazu setzt er sein ebenso charmantes Sonnyboy-Strahlen auf. Eine Bezeichnung, mit der er keine Probleme hat. „Zum Skifahren hat es gepasst und die Dirndln hab’ i a allweil gern g’habt“. Dass er im Februar 65 geworden ist: Man sieht es nicht. „Mein Leben ist von Kindheit an von Training geprägt. Vielleicht habe ich dadurch ein anderes Fundament. Ich gehe gerne in die Berge, laufe auch, aber nicht exzessiv. Wenn ich spüre, ich muss aussi, tu’ ich das.“

Hansi Hinterseer fackelt bei Fragen nicht lange herum, spricht stets klare Worte. „Das war jetzt eine typische Journalistenfrage, verweigert er beim KURIER-Interview auch so manche Antwort. „Frag’s andersch“, sagt er. Ob uns das gelungen ist? Das verraten wir nächsten Samstag im großen Freizeit-Hansi-Interview. Ein kleiner Vorgeschmack im Word-Rap: