"Hereinspaziert!" Antanzen zum Ball der Offiziere, Marsch

Wunderschöne Kleider und fesche Uniformen - beim Ball der Offiziere gibt es immer ganz viel zu schauen. Der Ball fand jetzt unter dem Motto "Hereinspaziert", angelehnt an einen Walzer des altösterreichischen MilitÀrkapellmeisters Carl Michael Ziehrer , in der Wiener Hofburg statt.

"Ich freue mich sehr, dass ein so traditionsreiches Event wie der Ball der Offiziere nach dreijĂ€hriger Pause wieder stattfinden kann. Mit all den unterschiedlichen nationalen sowie internationalen Uniformen und farbenfrohen Ballroben, die in der Wiener Hofburg aufeinandertreffen, ist der Ball der Offiziere fĂŒr mich einer der einzigartigsten BĂ€lle. Vor allem freue ich mich ĂŒber die Anwesenheit des Bundeskanzlers, der als Milizoffizier ja auch eine besondere Verbindung zum Bundesheer hat“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

EindrĂŒcke der Ballnacht: