Intimes Geständnis von Helene Fischer: "Wobei das bei vielen Paaren normal ist"

"Eine Löwenmama, eine Löwin wär ich gern", sagte Schlagerstar Helene Fischer zu einem Gedankenspiel in der neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" im ORF (Dienstagabend). Helene Fischer über "Duldungsstarre" nach dem Akt Zuvor hatte Moderator Christoph Grissemann wissen wollen: "Vor die Wahl gestellt, jetzt zu sterben oder noch fünf Jahre als gesundes Tier deiner Wahl weiterleben?" Fischer sagte schnell: "Natürlich als gesundes Tier!" Co-Moderator Dirk Stermann ritt das Thema weiter: "Die Löwin beim Sex: Da gibt's den Begriff der Duldungsstarre. Wenn der Löwe kommt, da legt die sich einfach hin und das nennt man Duldungsstarre. Das klingt so unschön."

Helene Fischer sagte trocken und lachend: "Wobei das bei vielen Paaren normal ist." Fischer kehrt bald für Konzerte aus ihrer Babypause zurück. Sie hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht.