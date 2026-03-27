Helene Fischer: "Es gibt nichts, was ich mich nicht trauen würde"
Musikstar Helene Fischer ("Atemlos") blickt positiv auf ihre Vergangenheit zurück. "Jeder Entwicklungsschritt, den ich gemacht habe, jede Erfahrung hat mich reicher werden lassen und ich bin bei mir angekommen. Ich bin sehr glücklich zur Zeit und es gibt gefühlt nichts, was mich erschüttern würde und was ich mich nicht trauen würde zu machen. Ich stehe für mich ein", sagte sie dem Magazin Madame. Sie bleibe "neugierig auf alles, was auf mich zukommt".
Sie habe gelernt, dass man mit sich selbst gut umgehen müsse und setze vor allem auf Hautpflege, entgegnet Fischer auf eine Frage über Schönheitsweisheiten. "Wenn man sowohl von innen als auch von außen strahlen kann - das ist für mich mittlerweile viel wichtiger geworden und so gehe ich auch mit meinem Körperbewusstsein um". Sie ernähre sich gut und versuche sich so anzunehmen, wie sie ist, so Fischer.
Zwischen Open-Air-Tour und Schlafmangel
Die Sängerin zählt zu Deutschlands größten Musikstars. Im vergangenen Sommer machte sie die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich. In diesem Jahr will sie auf eine große Open-Air-Tour gehen. "Ich möchte jetzt auch endlich raus", erklärte Fischer kürzlich in der Schweizer Talkshow "Gredig Direkt".
Die Tournee sei organisatorisch "natürlich eine komplett neue Aufgabe". "Jeder wird es nachempfinden können. Wenn man Eltern ist, dann muss man einfach rund um die Kinder planen, und das werden wir." Die Sängerin erwähnte auch, dass Schlafmangel
natürlich gerade eine "große Thematik" bei ihr sei.
Kommentare