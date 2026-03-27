Helene Fischer: "Es gibt nichts, was ich mich nicht trauen würde"

Musikstar Helene Fischer ("Atemlos") blickt positiv auf ihre Vergangenheit zurück. "Jeder Entwicklungsschritt, den ich gemacht habe, jede Erfahrung hat mich reicher werden lassen und ich bin bei mir angekommen. Ich bin sehr glücklich zur Zeit und es gibt gefühlt nichts, was mich erschüttern würde und was ich mich nicht trauen würde zu machen. Ich stehe für mich ein", sagte sie dem Magazin Madame. Sie bleibe "neugierig auf alles, was auf mich zukommt".

Sie habe gelernt, dass man mit sich selbst gut umgehen müsse und setze vor allem auf Hautpflege, entgegnet Fischer auf eine Frage über Schönheitsweisheiten. "Wenn man sowohl von innen als auch von außen strahlen kann - das ist für mich mittlerweile viel wichtiger geworden und so gehe ich auch mit meinem Körperbewusstsein um". Sie ernähre sich gut und versuche sich so anzunehmen, wie sie ist, so Fischer.