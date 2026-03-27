80 Kilo abgenommen: Ottfried Fischer jetzt "stabiler und gesünder"

Schauspieler Ottfried Fischer (72) – früher als 200-Kilogramm-Mann bekannt – hat weiter deutlich abgenommen, auch dank der derzeit bei vielen mehrgewichtigen Personen beliebten Abnehmspritze. Er wiege derzeit noch 125 Kilogramm, sagte Fischer in einem Interview von Münchner Merkur/tz.

Fischer hatte dem Bericht der Zeitung zufolge bereits vor Jahren zunächst 50 Kilogramm abgenommen, mit Hilfe der Abnehmspritze nun binnen eines Jahres noch einmal etwa 30 Kilogramm. Als Schauspieler hatte ihn seine Leibesfülle maßgeblich bekannt gemacht.