Schauspieler Harald Krassnitzer nahm eigene Möbel ins Hotel mit
"Wer anfängt, eigene Möbel mitzubringen, hat sich sein eigenes Zimmer verdient", sagt Harald Krassnitzer bei der Eröffnung des Harry K Room, Suite Nr. 85, im Hotel Altstadt Vienna.
Krassnitzer bewohnte das Hotel regelmäßig, während er für Dreharbeiten in Wien war. Und da kam es schon auch mal vor, dass er seine eigene Sprossenwand zum Trainieren mitbrachte oder ein Kofferradio.
"In mein Zimmer zu kommen, fühlt sich an wie ein echtes Zuhause - wie eine Zweitwohnung, nur mit Zimmerservice. Die hohe Lebendigkeit, das natürliche Flair, das Begegnen auf Augenhöhe - das ist es, was mich immer wieder zurückbringt", so Krassnitzer.
Harry K Room
Harry K Room
Harry K Room
Harry K Room
Harry K Room
Harry K Room
Apropos Begegnungen auf Augenhöhe: diese pflegte Krassnitzer auch mit dem Hotelpersonal. So kochte er etwa einmal einem verkühlten Stubenmädchen Tee oder schenkte einer Servicedame zum Abschied ein Schutzengerl.
Die Suite hat Krassnitzer gemeinsam mit dem Architekten Roland Nemetz gestaltet.
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