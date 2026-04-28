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Schauspieler Harald Krassnitzer nahm eigene Möbel ins Hotel mit

Harald Krassnitzer hat im Hotel Altstadt Vienna eine eigene Suite gestaltet.
28.04.2026, 13:10

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Harald Krassnitzer und Roland Nemetz in Anzügen im Hotelzimmer

"Wer anfängt, eigene Möbel mitzubringen, hat sich sein eigenes Zimmer verdient", sagt Harald Krassnitzer bei der Eröffnung des Harry K Room, Suite Nr. 85, im Hotel Altstadt Vienna.

Krassnitzer bewohnte das Hotel regelmäßig, während er für Dreharbeiten in Wien war. Und da kam es schon auch mal vor, dass er seine eigene Sprossenwand zum Trainieren mitbrachte oder ein Kofferradio.

"In mein Zimmer zu kommen, fühlt sich an wie ein echtes Zuhause - wie eine Zweitwohnung, nur mit Zimmerservice. Die hohe Lebendigkeit, das natürliche Flair, das Begegnen auf Augenhöhe - das ist es, was mich immer wieder zurückbringt", so Krassnitzer.

Weiße Couch, dahinter ein Bild mit einem blauen Kopf

Harry K Room

Ein Bett, dahinter ein abstraktes Bild auf roter Wand

Harry K Room

Blick in ein Hotelzimmer

Harry K Room

Blick in ein Hotelzimmer mit rotem Ledersessel und einem Bild mit Torte

Harry K Room

Zimmeransicht mit Tisch, Sesseln und Stehlampe

Harry K Room

Zimmeransicht mit Bücherregal

Harry K Room

Apropos Begegnungen auf Augenhöhe: diese pflegte Krassnitzer auch mit dem Hotelpersonal. So kochte er etwa einmal einem verkühlten Stubenmädchen Tee oder schenkte einer Servicedame zum Abschied ein Schutzengerl.

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Die Suite hat Krassnitzer gemeinsam mit dem Architekten Roland Nemetz gestaltet.

kurier.at, SW  | 

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