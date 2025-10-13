Noch-Tatort-Star Harald Krassnitzer gibt Ehe-Tipps

Der scheidende Tatort-Kommissar (der KURIER berichtete bereits, dass Laurence Rupp und Miriam Fussenegger den Wiener Tatort übernehmen sollen) Harald Krassnitzer ist seit 26 Jahren mit seiner Schauspielkollegin Ann-Kathrin Kramer liiert, 16 davon verheiratet.

Jetzt verriet er gegenüber der deutschen Bild das Geheimnis seiner langen Liebe. "Streiten zu können! Elefanten aus dem Weg räumen, die im Raum stehen", so der Mime.

"Man sollte in einer Partnerschaft die Sachen benennen und sofort ansprechen, nicht darauf warten, bis ein Elefant mit im Raum sitzt. Viele denken dann: Da stimmt irgendwas nicht! Aber das klären wir lieber morgen", ergänzte seine Ehefrau Ann-Kathrin Kramer.