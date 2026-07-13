Helene Fischer erfüllte schwerkrankem Fan einen Herzenswunsch
Am Wochenende lieferte der deutsche Schlagerstar Helene Fischer ein Mega-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Im Publikum war auch die 24-jährige Annika, die ein großer Fan der Sängerin ist.
Der Konzertbesuch war für sie aber alles andere als einfach und mit großen Herausforderungen verbunden. Denn Annika lag aufgrund ihrer schweren Erkrankung bis vor einer Woche noch intubiert und beatmet auf der Intensivstation. Die Ärzte schafften es aber, dass sich ihr Zustand stabilisierte und dank des Vereins „Rollende Engel“ konnte ihr Traum in Erfüllung gehen.
Beim reinen Konzerterlebnis blieb es aber nicht, denn als Annika vom Team aus dem Krankenhaus abgeholt wurde, gab es schon die erste Überraschung: eine persönliche Videobotschaft von Helene Fischers Visagistin Melanie.
Beim Stadion angekommen, kam es dann zum emotionalen Höhepunkt des besonderen Tages, dem Treffen mit Helene Fischer, die bereits auf Annika wartete. „Mit einer Herzlichkeit, die alle tief berührte, nahm sie sich Zeit für Gespräche, gemeinsames Lachen und Erinnerungsfotos“, so der Verein Rollende Engel.
Und dann durfte Annika das Konzert natürlich auch noch in vollen Zügen genießen.
Der Verein Rollende Engel erfüllt österreichweit kostenlos Herzenswünsche von schwerkranken Menschen. Mit speziell ausgestatteten Fahrzeugen und ehrenamtlichen Mitarbeitern ermöglicht der Verein Betroffenen unvergessliche Momente mit ihren Familien oder an Orten, die ihnen besonders am Herzen liegen.
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