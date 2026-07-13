Helene Fischer erfüllte schwerkrankem Fan einen Herzenswunsch

Am Wochenende lieferte der deutsche Schlagerstar Helene Fischer ein Mega-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Im Publikum war auch die 24-jährige Annika, die ein großer Fan der Sängerin ist.

Der Konzertbesuch war für sie aber alles andere als einfach und mit großen Herausforderungen verbunden. Denn Annika lag aufgrund ihrer schweren Erkrankung bis vor einer Woche noch intubiert und beatmet auf der Intensivstation. Die Ärzte schafften es aber, dass sich ihr Zustand stabilisierte und dank des Vereins „Rollende Engel“ konnte ihr Traum in Erfüllung gehen.