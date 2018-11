Heiteres Promi-Raten: Dieser Knirps wird 70

Keine Angst vor dem Altern! Rebellion!“ – sagte Adi Hirschal 2016 auf die Botschaft des Stückes „Ewig jung“, welches er in Laxenburg spielte, angesprochen. Und diese Angst scheint er auch im echten Leben nicht zu haben – am kommenden Samstag wird der in Tirol geborene, in Linz aufgewachsene und in Wien sozialisierte Schauspieler, Sänger und Regisseur 70.