Heilwig Pfanzelter über "Dancing Stars": "Ich bin jetzt mehr ich"

"Beim Balázs hat mich sehr gefreut, dass er anerkennt, dass wir einen großen Schritt gemacht haben, weil ich bin die Älteste und eine Anfängerin beim Tanzen. Das erfüllt mich schon sehr", so Pfanzelter dazu zum KURIER.

Überhaupt tue ihr ihre "Dancing Stars"-Reise sehr gut, wie sie erzählt. "Ich bin jetzt mehr ich. Und ich traue mich auch mehr, die Gefühle im Tanz mehr spielen zu lassen. Das war zum Beispiel im Quickstep (Anmerk.: ihr erster Tanz) so, dass ich mich einfach auf die Choreografie konzentriert habe. Und jetzt habe ich auch Gefühle einfließen lassen und das spürt man selbst ja", sagte sie.

"Es wäre natürlich schön, wenn die Reise lang währt, aber wir haben von Anfang an gesagt, unser Weg ist das Ziel und wir können nur schauen, dass wir jeden Tag ein Stück besser werden, und das ist unser Ziel. Dass wir uns steigern können und das werden wir machen und vielleicht dem Publikum auch in der jetzigen Zeit ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und sie mitnehmen in die Welt, die wir hier haben. Und wenn wir das schaffen, ist es gut."