Dieser Musicalstar verstärkt am kommenden Freitag die "Dancing Stars"-Jury

Es passiert ja gerade so einiges bei der ORF-Show "Dancing Stars". Nachdem Schauspieler Fifi Pissecker ausgestiegen ist, tanzt am Freitag wieder Ex-Tennisspieler Stefan Koubek im Ballroom.

"Ich wollte immer Tänzerin werden und war schon seit meinem vierten Lebensjahr in der Tanzschule. Meine Liebe zum Singen und Schauspielen war aber genauso groß, und ich habe gemerkt, dass es wirklich 1A- Tänzerinnen gab, die an mir vorbei tanzten. Dann habe ich mich für die anderen Disziplinen entschieden und mich spezialisiert", so Hakvoort.

Dennoch hat sie das Tanzen aber nicht ganz aufgegeben. "Trotzdem ist meine Liebe zum Tanz geblieben, und ich kann stolz sagen, dass ich im Musical 'Chicago' getanzt habe. Umso mehr freue ich mich auf 'Dancing Stars'.“

Diese Tänze werden die Promis und Profis am Freitag auf das Parkett bringen:

Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider tanzen zu "Distant Melody" aus "Peter Pan" (Langsamer Walzer)



Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu "Tango the Night" aus "Rock Me Amadeus" (Tango)



Julia Cencig & Patrick Seebauer tanzen zu "The Phantom of the Opera" aus "The Phantom of the Opera" (Paso Doble)



Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu "Footloose" aus "Footloose" (Jive)



Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu "Good Morning" aus "Singin’ in the Rain" (Quickstep)



Stefan Koubek & Manuela Stöckl tanzen zu "I Just Can’t Wait to Be King" aus "Lion King" (Samba)



Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin tanzen zu "Heart of Stone" aus "Six" (Slowfox)



Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu "Strangers Like Me" aus "Tarzan" (Cha Cha Cha)



Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu "Burn" aus "Hamilton" (Wiener Walzer)