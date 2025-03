Marika Lichter wird auf Instagram für ihren Modestil gefeiert: "Eine Ikone!"

Mode-Influencerin Julia Rauch erwischte Musical-Sängerin und Künstlermanagerin Marika Lichter im ersten Wiener Gemeindebezirk und befrage sie nach ihrem Outfit. "Also ich trage das, was ich in der Früh erwischt hab", so Lichters humorige Antwort. Uggs-Stiefel, eine Hose von Cambio, einen Vintage-Schal von Hermès und eine Jacke von Zara zählte sie auf.

Wenn's kalt ist, ziehe sie immer Schwarz an, "weil's am einfachsten ist". Im Sommer hätte sie auch gerne bunte Kleider. "Ich fühle mich immer selbstbewusst, ich ziehe keine Sachen an, wo ich mich nicht wohl fühle", so Lichter. Aber sie gibt auch zu, schon Fehlkäufe getätigt zu haben.

Im Alltagsleben mag sie es "schlicht und bequem". Ihre Düfte mischt sie übrigens gerne.

Die Instagram-Community jedenfalls zeigt sich von Lichter schwer begeistert. "Tolle, sympathische Person und schöner Look", "Tolle Vibes von dieser Dame", "The Legend Marika Lichter" oder "Was für eine positive Ausstrahlung" ist da zu lesen.