Harry Prünster über seine schwere Jugend und das Witzeverbot zu Hause

Dieser Mann hat eine Mission – und zwar die Fahne für sein Heimatland Tirol hochzuhalten. Stichwort Ischgl, wo wohl so manchem Tiroler das „kkk“ regelrecht im Halse stecken bleibt. „Wir müssen, so glaube ich, wieder mehr auf die Leute zugehen und müssen uns wieder gut mit ihnen verständigen. Es ist leider in der Vergangenheit a bissl was passiert. Das sollten wir so gut wie möglich glätten“, so Humorist Harry Prünster (63), der sich selbst als „Bürgermeister der Nicht-Raunzer-Zone“ beschreibt und den Lockdown dazu genutzt hat, an seinem Buch „Griaß Di?“ (es gibt auch eine App dazu) zu arbeiten. Eine Art Überlebens-Guide für den Tirol-Besuch.