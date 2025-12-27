Austropromis

Mit 60 Jahren im Pflegeheim gestorben: Trauer um ATV-Kultfigur

Harald "Harry" Mayr verstarb am zweiten Weihnachtsfeiertag in einem Pflegeheim. Seit einem Schlaganfall war er gesundheitlich angeschlagen.
27.12.25, 15:37
Harald "Harry" Mayr, bekannt aus der ATV-Reihe "Amore unter Palmen", ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Nach Angaben des Stadtmagazins "LINZA!" verstarb er am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, in einem Pflegeheim in Gmunden, in dem er nach einem schweren Schlaganfall lebte. Auch auf seiner persönlichen Webseite wird sein Tod vermerkt.

Mayr wurde einem breiten Publikum durch "Amore unter Palmen" bekannt und entwickelte sich dort zu einer Kultfigur. Seine direkte, unprätentiöse Art prägte das Format und brachte ihm eine treue Fangemeinde ein.

Zuletzt war er gesundheitlich allerdings eingeschränkt, der Schlaganfall hatte einen längeren Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung notwendig gemacht.

