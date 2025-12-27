Harald "Harry" Mayr, bekannt aus der ATV-Reihe "Amore unter Palmen", ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Nach Angaben des Stadtmagazins "LINZA!" verstarb er am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, in einem Pflegeheim in Gmunden, in dem er nach einem schweren Schlaganfall lebte. Auch auf seiner persönlichen Webseite wird sein Tod vermerkt.