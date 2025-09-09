ATV wird vorerst keine neue Staffel seines umstrittenen Reality-Formats "Das Geschäft mit der Liebe" beauftragen. Das berichtet das Branchenportal dwdl.de. Der Unterhaltungschef von ProSiebenSat.1Puls4, Oliver Svec, schließt aber "einen Relaunch des Formats und dieser starken Marke in der Zukunft nicht aus", wie er in dem Artikel sagte.

Die Trash-TV-Sendung zeigt Männer aus Österreich, die sich in Ländern mit niedrigerem Lohnniveau nach "willigen" Frauen umsehen.