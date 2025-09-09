Nach Skandal: ATV stellt "Das Geschäft mit der Liebe" ein
ATV wird vorerst keine neue Staffel seines umstrittenen Reality-Formats "Das Geschäft mit der Liebe" beauftragen. Das berichtet das Branchenportal dwdl.de. Der Unterhaltungschef von ProSiebenSat.1Puls4, Oliver Svec, schließt aber "einen Relaunch des Formats und dieser starken Marke in der Zukunft nicht aus", wie er in dem Artikel sagte.
Die Trash-TV-Sendung zeigt Männer aus Österreich, die sich in Ländern mit niedrigerem Lohnniveau nach "willigen" Frauen umsehen.
In Thailand gingen die Männer dann zu weit
Zuletzt war man in Thailand angelangt. Die dort gedrehte Staffel 11 hatte im März für einen handfesten Skandal gesorgt: In einer Szene war zu sehen, dass einer der jüngeren Protagonisten sich in vulgärer Sprache über die sexuelle Verfügbarkeit einer thailändischen Frau äußerte und einzelne Praktiken beschrieb. Der Mann wollte die offenbar alkoholisierte Frau auch huckepack davontragen.
ATV nahm die umstrittene Folge 5 der Staffel offline. Laut dem Sender habe hier "die Qualitätskontrolle versagt".
"Geschäft mit der Liebe": Reaktionen aus der Politik
Politisch thematisierte das unter anderem Medienminister Andreas Babler (SPÖ). Er kritisierte das "offene Zurschaustellen von sexueller Ausbeutung von Frauen". Auch die Frauensprecherinnen von SPÖ, ÖVP, Neos und Grünen Konsequenzen.
Kommentare