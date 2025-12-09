Hans Sigl: So feiert der Bergdoktor Weihnachten

Während es beim "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber zu den weihnachtlichen Feiertagen nicht selten höchst dramatisch zugeht, ist privat bei Hans Sigl Harmonie und Familienglück angesagt. Im aktuellen Interview mit bunte.de verriet der 56-Jährige, der kürzlich souverän die KURIER ROMY-Preisverleihung gemeinsam mit Mirjam Weichselbraun moderierte, wie er Weihnachten verbringt und welche Traditionen bei ihm großgeschrieben werden.

"Full House" Sigl und seine Ehefrau Susanne (53) feiern Weihnachten traditionell im Kreise ihrer großen Patchwork-Familie, zu der vier erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen gehören. "An Weihnachten ist bei uns Full House." Neben der Familie gesellen sich ab 22:30 Uhr auch Freunde zu den Feierlichkeiten, um gemeinsam den besinnlichen Heiligen Abend zu genießen. Und wer ist für welche Aufgaben zuständig? Das ist nicht genau definiert, so Sigl. "Wir machen alles zusammen … Jeder tut das, wozu er Lust hat, und das hat sich so eingespielt im Laufe der Jahre." Eine ganz persönliche Tradition hält er jedoch seit Jahren aufrecht: "Ich schreibe jedes Jahr ein Gedicht und das wird zu Beginn vorgelesen." Für Sigl ist diese Tradition nicht nur ein Rückblick auf das vergangene Jahr, sondern auch eine kreative Freude: "Das kann ich nur empfehlen."