Hans Sigl: So feiert der Bergdoktor Weihnachten
Während es beim "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber zu den weihnachtlichen Feiertagen nicht selten höchst dramatisch zugeht, ist privat bei Hans Sigl Harmonie und Familienglück angesagt.
Im aktuellen Interview mit bunte.de verriet der 56-Jährige, der kürzlich souverän die KURIER ROMY-Preisverleihung gemeinsam mit Mirjam Weichselbraun moderierte, wie er Weihnachten verbringt und welche Traditionen bei ihm großgeschrieben werden.
"Full House"
Sigl und seine Ehefrau Susanne (53) feiern Weihnachten traditionell im Kreise ihrer großen Patchwork-Familie, zu der vier erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen gehören. "An Weihnachten ist bei uns Full House." Neben der Familie gesellen sich ab 22:30 Uhr auch Freunde zu den Feierlichkeiten, um gemeinsam den besinnlichen Heiligen Abend zu genießen.
Und wer ist für welche Aufgaben zuständig? Das ist nicht genau definiert, so Sigl. "Wir machen alles zusammen … Jeder tut das, wozu er Lust hat, und das hat sich so eingespielt im Laufe der Jahre." Eine ganz persönliche Tradition hält er jedoch seit Jahren aufrecht: "Ich schreibe jedes Jahr ein Gedicht und das wird zu Beginn vorgelesen." Für Sigl ist diese Tradition nicht nur ein Rückblick auf das vergangene Jahr, sondern auch eine kreative Freude: "Das kann ich nur empfehlen."
Sigl liebt es zu schenken
Zu Weihnachten gehören natürlich auch Geschenke. Für viele ein Stress, für Sigl jedoch eine pure Freude. Er selbst beschrieb sich im Interview als "entspannter" Schenker. "Es kommt immer alles zur richtigen Zeit", ist er überzeugt. Er liebe es, anderen eine Freude zu machen, auch wenn er sich selbst manchmal bremsen muss. Da würde er dann schon mal "Jetzt ist dann mal genug" denken, "weil ich gerne schenke." Dass einem keine Geschenkideen einfallen, könne er nicht nachvollziehen.
Seine Ehefrau kann er besonders mit zwei Dingen glücklich machen, verriet er gegenüber bunte.de: "Mit Reisen und Kunst." Auf die Antwort nach seiner schönsten Kindheitserinnerung an Weihnachten antwortete er: "Schnee, Schnee, Schnee und spielen mit Freunden. Das ist das, was übrig bleibt."
