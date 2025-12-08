So viel hat Traumschiff-Star Barbara Wussow in acht Wochen abgenommen
Ihrer Gesundheit zuliebe hat die Schauspielerin viel an Gewicht verloren.
Eiserne Disziplin war jetzt bei Traumschiff-Schauspielerin Barbara Wussow angesagt. Sie hat innerhalb von acht Wochen einiges an Gewicht verloren.
"Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends – nichts", so die Schauspielerin zur deutschen "Bild".
Zehn Kilo hat sie mit dieser strengen Diät verloren. Sie hat das alles ihrer Gesundheit zuliebe gemacht.
"Ich möchte fit sein, dann fühle ich mich auch wohl", so Wussow, die aber in dieser Zeit ganz normal für ihre Familie gekocht hat. Nur bei den "Traumschiff"-Dreharbeiten war sie nicht ganz so diszipliniert. Das Essen auf der MS Amadea sei einfach zu gut.
