Hans Knauß legte einen Sturz bei der "Kitz Charity Trophy" hin

Nach der Hahnenkamm-Abfahrt am Samstag findet traditionell die "Kitz Charity Trophy" statt. Bernie Ecclestone erklärte sich auch heuer wieder dazu bereit, die Rolle des Renndirektors zu übernehmen. Ex-Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel wurde spontan zu seinem Stellvertreter erkoren, da er seine Skischuhe vergessen hatte und somit nicht selbst die Piste hinabfahren konnte.

Auch Ex-Ski-Ass Aksel Lund Svindal hatte etwas vergessen, aber absichtlich: die Stöcke. Mit Stöcken fuhr die Ex-Skifahrerin Maria Riesch und lobte die Pistenbedingungen.

Als Ecclestones Ehefrau Fabiana die Piste herunterwedelte, zeigte sich dieser sehr entspannt: "Ach, das hat nichts mit mir zu tun", antwortete er schmunzelnd auf die Frage, ob er denn Angst um seine Frau habe. Etwas zu furchtlos warf sich Hans Knauß die Piste hinunter. Er stürzte kurz vor dem Ziel. "I kimm direkt von der Seidlalm. Ist das eine Ausrede?", fragte er entschuldigend. Sein Kollege Hannes Reichelt konnte sich eine kleine Stichelei nicht verkneifen. "Der Hans ist ein Showmaster. Er weiß, dass er übers Skifahren nicht glänzen kann, also muss er es anders machen", grinste er.

Ein bisschen müde vom Kitz-Party-Marathon zeigte sich "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng: "Ich bin froh, wenn die Woche vorbei ist. Ich bin seit Sonntag da und immer die Nacht unterwegs", seufzte sie sichtlich erschöpft. Auch "Mr. Millionenshow" Armin Assinger war heuer wieder dabei. "Wenn man ein bissl was beitragen kann, dann macht man das gerne."

Und Comedian Paulus Bohl hatte nach seiner Fahrt natürlich einen Scherz parat: "Masse ist Macht und ich habe sehr viele Knödel gegessen."