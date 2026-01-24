DJ Ötzi hilft Tochter Lisa-Marie ins Rampenlicht: Gemeinsame ORF-Sendung
Im letzten Jahr war noch Schlagersängerin Melissa Naschenweng für den ORF in Kitzbühel unterwegs. Heuer übernimmt diesen Part ein Duo: nämlich Vater und Tochter.
DJ Ötzi und Lisa-Marie berichten von den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys vor Ort. Ausgestrahlt wird die Sendung "Kitzbühel 26 – Promis, Partys, Pistentratsch" am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.
"Wir zeigen euch ein paar Einblicke rund um das Kitz-Race und treffen Freunde, die Geschichten aus dem Leben rund um Kitzbühel erzählen. Außerdem fragen wir Sportlerinnen und Sportler und Prominente und viele weitere Leute, denen wir bei den Partys rund um das Spektakel begegnen. Es wird auf jeden Fall eine super Geschichte, also unbedingt einschalten!", so die beiden dazu.
In der Presseaussendung dazu heißt es: "Gerry und Lisa-Marie Friedle besuchen die exklusivsten Partys, zeigen die Höhepunkte der Skirennen und treffen sich mit Promis sowie Sportlerinnen und Sportlern zum Pistentratsch über das bunte Treiben rund um die Streif. Von der legendären Weißwurstparty bis zu den glamourösen Events wie der Kitz Legends Night, dem Tirol-Empfang und der Kitz Race Night – Vater und Tochter besuchen die besten Veranstaltungen und zeigen, wie die Stars und Sternchen abseits der Pisten feiern. Außerdem begeben sie sich bei den Top-Sportevents, dem Abfahrts- und dem Slalomrennen unter die prominenten Fans und feuern die Skistars an."
