33. Weißwurstparty: Großes G’riss um die Stars und um die Weißwürste

Wenn die Würste im Kessel kochen und jeder Zentimeter im Stanglwirt in Going mit partyfreudigen Gästen gefüllt ist, dann ist der Höhepunkt des Hahnenkammwochenendes erreicht und die legendäre Weißwurstparty nimmt wieder volle Fahrt auf. Auch am Freitagabend stürzten sich wieder 2.800 Gäste ins Vergnügen. Für sie standen 8.000 Champagner-Weißwürste, 8.000 Brezen, 30 Kilo süßer Senf, 8.600 Flaschen Bier und 600 Flaschen Champagner bereit.

Ein Stammgast am Kessel ist "Terminator" Arnold Schwarzenegger, den Gastgeberin Maria Hauser (war heuer mit Babybauch dabei) einst in San Diego kennengelernt hat. Dort habe er ihr versprochen, einmal beim Stanglwirt vorbeizuschauen, wenn er wieder mal in Kitzbühel ist. Und das hat er ein paar Jahre später auch wirklich gemacht, wie Hauser dem KURIER erzählt hat.

Auch auf der Bühne hatte sich heuer ein ganz besonderer Stargast angekündigt. Der deutsche Sänger Sasha feierte als Dick Brave sein großes Comeback. Doch bei all der Partylaune wurde auch der gute Zweck nicht vergessen. 100 Tickets wurden versteigert und der Erlös geht an die Franz-Beckenbauer-Stiftung, die Rea-Garvey-Stiftung und Arnold Schwarzeneggers "Climate Initiative x Wild Solutions Park". Die Gäste:

Das Musik-Duo Marianne und Michael Hartl
DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie Friedle, die auch für das ORF-Format "Promis, Partys, Pistentratsch" drehten
Die Ex-Skifahrer Fritz Strobl und Günther Mader mit dem ehemaligen Rennfahrer Hans-Joachim Stuck (Mitte)
Johannes Hauser mit Moderatorin Birgit Schrowange und Frank Sporthelfer
Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht
Sänger Gregor Glanz wird von Daniela Hentze und Kyla Krystin abgebusselt
Sänger Nik P. mit seiner Ehefrau Karin
Fußballtrainer Jürgen Klopp
Familie Hauser: Maria, Balthasar, Elisabeth, Magdalena und Johannes
Fritz Strobl, Melissa Naschenweng, Johannes Hauser und Elton
Wenn Elton anpackt, dann geht was weiter
Maria Hauser mit Arnold Schwarzenegger und dessen Sohn Christopher
Cathy Hummels kostet mal vom Bier
Jürgen Klopp und Verona Pooth