Austropromis

33. Weißwurstparty: Großes G’riss um die Stars und um die Weißwürste

Arnold Schwarzenegger, Christopher und Ralf Moeller
Arnold Schwarzenegger zeigte sich wieder bestens gelaunt und machte jeden Spaß mit.
23.01.26, 22:01

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wenn die Würste im Kessel kochen und jeder Zentimeter im Stanglwirt in Going mit partyfreudigen Gästen gefüllt ist, dann ist der Höhepunkt des Hahnenkammwochenendes erreicht und die legendäre Weißwurstparty nimmt wieder volle Fahrt auf. 

Auch am Freitagabend stürzten sich wieder 2.800 Gäste ins Vergnügen. Für sie standen 8.000 Champagner-Weißwürste, 8.000 Brezen, 30 Kilo süßer Senf, 8.600 Flaschen Bier und 600 Flaschen Champagner bereit.

Hinter den Kulissen der Weißwurstparty: Maria Hauser verrät auch den Liveact

Ein Stammgast am Kessel ist "Terminator" Arnold Schwarzenegger, den Gastgeberin Maria Hauser (war heuer mit Babybauch dabei) einst in San Diego kennengelernt hat. Dort habe er ihr versprochen, einmal beim Stanglwirt vorbeizuschauen, wenn er wieder mal in Kitzbühel ist. Und das hat er ein paar Jahre später auch wirklich gemacht, wie Hauser dem KURIER erzählt hat.

Arnold Schwarzenegger trat in Kitzbühel auf das Society-Parkett

Auch auf der Bühne hatte sich heuer ein ganz besonderer Stargast angekündigt. Der deutsche Sänger Sasha feierte als Dick Brave sein großes Comeback. Doch bei all der Partylaune wurde auch der gute Zweck nicht vergessen. 100 Tickets wurden versteigert und der Erlös geht an die Franz-Beckenbauer-Stiftung, die Rea-Garvey-Stiftung und Arnold Schwarzeneggers "Climate Initiative x Wild Solutions Park".

Die Gäste:

"33. WEISSWURSTPARTY": HARTL

Weißwurstparty 2026

Das Musik-Duo Marianne und Michael Hartl

"33. WEISSWURSTPARTY": DJ ÖTZI

Weißwurstparty 2026

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie Friedle, die auch für das ORF-Format "Promis, Partys, Pistentratsch" drehten

"33. WEISSWURSTPARTY": STROBL / STUCK / MADER

Weißwurstparty 2026

Die Ex-Skifahrer Fritz Strobl und Günther Mader mit dem ehemaligen Rennfahrer Hans-Joachim Stuck (Mitte)

"33. WEISSWURSTPARTY": HAUSER / SCHROWANGE / SPOTHELFER

Weißwurstparty 2026

Johannes Hauser mit Moderatorin Birgit Schrowange und Frank Sporthelfer

"33. WEISSWURSTPARTY": OCHSENKNECHT / SIFKOVITS

Weißwurstparty 2026

Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

"33. WEISSWURSTPARTY": GLANZ

Weißwurstparty 2026

Sänger Gregor Glanz wird von Daniela Hentze und Kyla Krystin abgebusselt

"33. WEISSWURSTPARTY": NIK P.

Weißwurstparty 2026

Sänger Nik P. mit seiner Ehefrau Karin

"33. WEISSWURSTPARTY": KLOPP

Weißwurstparty 2026

Fußballtrainer Jürgen Klopp

"33. WEISSWURSTPARTY": HAUSER

Weißwurstparty 2026

Familie Hauser: Maria, Balthasar, Elisabeth, Magdalena und Johannes

"33. WEISSWURSTPARTY": STROBL / NASCHENWENG / HAUSER / ELTON

Weißwurstparty 2026

Fritz Strobl, Melissa Naschenweng, Johannes Hauser und Elton

"33. WEISSWURSTPARTY": ELTON

Weißwurstparty 2026

Wenn Elton anpackt, dann geht was weiter

"33. WEISSWURSTPARTY": HAUSER / SCHWARZENEGGER

Weißwurstparty 2026

Maria Hauser mit Arnold Schwarzenegger und dessen Sohn Christopher

"33. WEISSWURSTPARTY": HUMMELS

Weißwurstparty 2026

Cathy Hummels kostet mal vom Bier

"33. WEISSWURSTPARTY": KLOPP / POOTH

Weißwurstparty 2026

Jürgen Klopp und Verona Pooth

Unter den Gästen waren der ehemalige Fußballtrainer Jürgen Klopp, Moderatorin Birgit Schrowange, Sänger Nik P., die Reality-TV-Stars Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, Verona Pooth, Moderatorin Cathy Hummels, DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie und Entertainer Elton, der wie immer tatkräftig anpackte und die Weißwürste ausgab.

kurier.at, SW  | 

Kommentare